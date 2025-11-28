Testasimme keittiöniksin, jonka avulla pastaa ei tarvitse keittää kuin yhden minuutin ajan ja lopputuloksena on täydellinen kypsyys.
Somessa hehkutettu pastankeittoniksi, josta muun muassa New York Post uutisoi, ei taatusti saa italialaisten siunausta.
Niksi nimittäin lupailee, että pasta keittyy kypsäksi vain minuutissa.
Lyhyempi keittoaika säästää luonnollisesti sähköä, eikä ruoan valmistumista tarvitse odotella niin kauaa – kunhan hoitaa alkuvalmistelut.
Katso yllä olevalta videolta, mitä yhden minuutin lupaus vaatii toimiakseen.
Video on alun perin julkaistu joulukuussa 2023.