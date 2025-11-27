Tuleeko pastaa keitettyä aina liikaa tai liian vähän? Selvitimme, kuinka paljon yksi pasta-annos todellisuudessa on.

Paljonko on yksi annos pastaa? Tätä kotikokit usein miettivät makaronia tai muuta kuivapastaa pussista kattilaan annostellessaan.

Pastavalmistajat määrittelevät yhdeksi pasta-annokseksi 70–80 grammaa pastaa kuivana. Esimerkiksi Raision tehtaalla valmistettaviin Torino-pastojen paketteihin on kirjattu 70 gramman annosmäärä.

– Kuluttajaneuvontaan ei ole kertaakaan vuosien saatossa tullut palautetta, että se määrä olisi liian vähän. Se kertoo jo puolestaan sen, että määrä koetaan hyväksi, kertoo Raisiolla työskentelevä testikeittiökokki Katja Vuorinen.

Sen sijaan kuluttajaneuvonnasta kysellään Vuorisen mukaan usein sitä, paljonko tietty määrä kuivaa pastaa on keitettynä. Tämän vuoksi tieto onkin nyt lisätty uusiin pakkauksiin.

Jos keittiövaakaa ei omasta kaapista löydy, voi pastagrammojen arviointi olla hieman haastavaa.

Mistä tietää, paljonko on yksi annos makaronia, spagettia, fusillia tai pennepastaa? Katso videolta, miten saat mitattua yhden pasta-annoksen!