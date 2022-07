Jukka on maistanut yli 45 000 viiniä – yksi oli ylitse muiden: "Kaikkien aikojen suosikkini"

Käsin kirjoittaminen palvelee muistia

– Kun kirjaa ylös, mitä on testannut, niin ainakin minulle se toimii erittäin hyvin niin, että sen muistaa pidemmänkin aikaa. Sehän on ihan selvää, etten millään kaikkia muista, mutta suuren osan kyllä, Viitanen kertoo.

– Tässä vähän kuin hajotetaan viini palasiksi ja lopulta kootaan yhteen. Tärkeää on, että tuoksut ja maut kirjataan ylös omien kokemusten perusteella, ei sen mukaan, miltä toiset sanovat sen tuoksuvan tai maistuvan. Jokainen on paras oman makunsa asiantuntija.

Sopivan viinin löytäminen asiakkaalle on taitolaji

”Se on minun kaikkien aikojen suosikkini”

– Päinvastoin on sellainen olo, että juuri mitään ei ole testattu. Tämä on tällainen loputon suo, mutta otetaan se haasteena ja oppina, Viitanen naureskelee.

– Jokainen uusi tuote on aina uusi tuote. Monesti on myös sellainen tilanne, että on testannut jotakin viiniä aiemmin, mutta siitä on jo niin pitkä aika, että on mielenkiintoista nähdä, miten tuote on kehittynyt. Jokainen testattu tuote tuo aina lisää kokemusta, Viitanen jatkaa.