"Viinitollo" Maija Männistön mukaan suomalaisia askarruttaa avatun viinin säilyminen – "Ei pilaannu samalla tavalla kuin jauhelihapaketti"

Kerran viinitollo, aina viinitollo

Viinitollo-tittelin Männistö on antanut ihan itse itselleen, joskin se on levinnyt nyt käyttöön myös hänen kaveripiirissään.

Maija Männistö on koulutukseltaan medianomi ja on hypännyt markkinoinnin maailmaan journalistin saappaista. Hän kokee ennemminkin vahvuudeksi sen, että ei ole suorittanut syvällisiä viinikoulutuksia, koska pysyy näin paremmin tavallisten viininrakastajien pulssilla.

Viinimokia ja oivalluksia

Viinitermit luovat yhteisen kielen, mutta oma kuvailu on aivan yhtä osuvaa

– Tämän kanssa olen itsekin tehnyt töitä, koska ajattelin alussa, että on tietty viinisanasto ja sitä pitää noudattaa. Ja kyllä, on tietynlainen sanasto, joka on tehty helpottamaan sitä, että puhuttaisiin osittain samaa kieltä, jolloin viinien vertailu on helpompaa. Mutta väliin saa heittää hyvin itse keksimiään termejä, se on osittain tämän homman suolakin, Männistö vakuuttaa.