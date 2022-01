Jenkkioikeus linjasi: Gruyèren ei tarvitse olla Gruyèresista ollakseen gruyèrea

EU:ssa ranskalainen gruyère on alkuperäsuojattu . Gruyèrelle on myönnetty Suojattu maantieteellinen merkintä eli SMM .

Oikeus päätti: Gruyèren ei tarvitse olla Gruyèresista

– Arkistoista on selvää, että termi "gruyère" on kenties menneisyydessä viitannut juustoon Sveitsistä ja Ranskasta. Vuosikymmeniä kestänyt gruyèreksi nimettyjen, mutta Gruyèresin alueen ulkopuolella valmistettujen juustojen tuonti, valmistus ja myynti on kuitenkin rapauttanut termin merkityksen ja tehnyt siitä geneerisen, oikeus linjasi.