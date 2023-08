Suosikkijuustoon laitetaan jatkossa mikrosiru – saatat syödä sen tietämättäsi

Seuraavan kerran, kun ostat ja syöt parmesanjuustoa, saatat tietämättäsi nielaista mikrosirun, kertoo muun muassa The Wall Street Journal .

Aidon Parmigiano-Reggianon eli parmesanjuuston valmistajat ovat nimittäin ryhtyneet upottamaan syötäviä mikrosiruja 90 kilon painoisiin juustokiekkoihinsa. The Wall Street Journalin mukaan juustoihin upotettavat mikrosirut ovat vain hiekanjyvän kokoisia.

Mikrosirut uusi keino suojautua väärennöksiltä

Kyseessä on juustovalmistajien keino suojautua väärennöksiltä. Aidolla ja alkuperäisellä parmesanjuustolla on EU:n nimisuoja. Parmigiano-Reggiano on valmistettava tietyllä alueella Pohjois-Italian Emilia Romagnan alueella ja erityisiä tuotantostandardeja ja -tekniikoita noudattaen. Juustoa kypsytetään vähintään vuoden ajan.