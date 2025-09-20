Vegaaniruokavalio vaatii huolellista suunnittelua, etenkin lapsilla. Tutkimuksessa vegaaneilla luun aineenvaihdunta poikkesi sekaruokavaliota noudattavista, mutta löydöksen merkitys on epäselvä.

Vegaanilasten ruokavalio vaatii suunnittelua, mutta helsinkiläisvegaaneilla menee tutkimuksen mukaan suurilta osin hyvin.

Helsingin yliopisto tutki luun aineenvaihduntaa ja luuston kannalta kriittisten ravintoaineiden kuten kalsiumin, D-vitamiinin ja proteiinin saantia.

MIRA2-tutkimusaineisto kerättiin Helsingissä. Tutkimukseen osallistui helsinkiläisiä vegaani-, kasvis- ja sekaruokavaliota noudattavia 2–7-vuotiaita lapsia sekä heidän huoltajiaan.

Tutkimus julkaistiin European Journal of Nutrition -lehdessä.

Pääkaupunkiseudulla eletään "vegekuplassa"

Kävi ilmi, että osallistujaperheet olivat hyvin perehtyneitä ravintolisien ja täydennettyjen elintarvikkeiden käyttöön liittyviin suosituksiin.

Huomioitavaa on, että pääkaupunkiseudulla vegaanista päiväkotiruokaa ja erilaisia vegaanisia elintarvikkeita on hyvin saatavilla.

– Pääkaupunkiseudulla eletään tietynlaisessa "vegekuplassa", ja siksi onkin huomioitava, että tutkimustulokset eivät ole suoraan sovellettavissa muiden alueiden tai maiden väestöihin, Suvi Itkonen Helsingin yliopiston maatalous-metsätieteellisestä tiedekunnasta muistuttaa.

Kansainvälisissä tutkimuksissa on herännyt huoli vegaaniruokavalion mahdollisista haitallisista vaikutuksista luuston terveyteen. Näissä tutkimuksissa esimerkiksi vegaanisten tuotteiden valikoima on kuitenkin ollut usein suppeampi eikä esimerkiksi ravintolisien käyttö ole ollut yhtä yleistä kuin Suomessa.

Vegaanit noudattivat lähes poikkeuksetta suosituksia

Tutkimukseen osallistuneet vegaanit noudattivat lähes poikkeuksetta suosituksia ravintolisien ja täydennettyjen elintarvikkeiden käytöstä. D-vitamiinin sekä kalsiumin saanti oli keskimäärin riittävää.

Vegaaniruokavaliota noudattavat lapset saivat suurempia määriä D-vitamiinia kuin seka- tai kasvisruokavaliota noudattavat lapset. Tämä johtui aktiivisemmasta D-vitamiinilisän käytöstä. Lisää käytettiin myös suuremmilla annoksilla.

Verestä mitattu D-vitamiinitila oli kaikissa ruokavalioryhmissä keskimäärin riittävä.

Luustohavaintojen kliininen merkitys epäselvä

Tutkimuksen mukaan vegaani- ja kasvisruokavaliot olivat aikuisilla yhteydessä korkeampiin luun muodostumisen ja hajoamisen merkkiaineiden pitoisuuksiin. Lapsilla ruokavalion kasvipainotteisuus oli yhteydessä korkeampiin lisäkilpirauhashormonin pitoisuuksiin. Ne on yhdistetty aktiivisempaan luun hajoamiseen.

Havainnot voivat kertoa haitallisista vaikutuksista luuston terveydelle pitkän ajan kuluessa, mutta niiden kliininen merkitys on epäselvä.

– Luontaisesti kalsiumia sisältävien kasviperäisten elintarvikkeiden kalsium imeytyy melko heikosti. Vegaanien D-vitamiinin ja kalsiumin saannin ja täten luuston terveyden kannalta onkin merkittävää, että Suomessa kasviperäisiin maitotuotteiden kaltaisiin valmisteisiin lisätään kattavasti näitä ravintoaineita, Itkonen toteaa.

Proteiinia vegaanit ja kasvissyöjät saivat vähemmän verrattuna sekasyöjiin. Sitä saatiin kuitenkin keskimäärin riittävästi.

Päivittäistä D-vitamiinilisää ympäri vuoden

Jos lapsen haluaa syövän vegaanisesti, on suositeltavaa käydä laillistetun ravitsemusterapeutin vastaanotolla.

– Luuston terveyden kannalta kasvipohjaisia juomia ja jogurtin kaltaisia valmisteita käytettäessä on oleellista valita kalsiumilla ja D-vitamiinilla täydennetty vaihtoehto. Lapsille suositellaan päivittäistä D-vitamiinilisää ympäri vuoden, Itkonen sanoo.

Itkosen mukaan on tavallista, että vegaanit tarvitsevat D-vitamiinilisää.

– Jos aikuisen ruokavaliossa ei ole päivittäisessä käytössä D-vitaminoituja margariineja, maitovalmisteita tai vitaminoituja kasvijuomia, ja jos kalaa käytetään vähemmän kuin 2–3 kertaa viikossa, on tärkeää varmistaa riittävä D-vitamiinin saanti etenkin pimeänä vuodenaikana käyttämällä D-vitamiinivalmistetta.

Aiemmin Helsingin yliopiston tutkimuksessa todettiin, että vegaaniruokavalio muokkaa merkittävästi pikkulasten aineenvaihduntaa. Vegaaniliitto kritisoi tutkimustulosten tulkintaa.

Lähde: Helsingin yliopisto