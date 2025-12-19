Marttojen kotitalousneuvoja vinkkaa, miten jouluna voi välttää ruokahävikin.

Syötäväksi kelpaavaa ruokaa lentää Suomessa roskiin vuosittain koko ruokaketjun osalta hieman vajaat 400 miljoonaa kiloa. Eniten ruokahävikkiä syntyy kotitalouksissa.

Luonnonvarakeskuksen tietojen mukaan keskivertokuluttaja heittää Suomessa syömäkelpoista ruokaa roskiin noin 27 kiloa vuosittain. Nelihenkisessä perheessä se tarkoittaa useamman sadan euron edestä hukkaan heitettyä rahaa. Eniten hävikkiä syntyy kotitalouksissa vihanneksista, hedelmistä ja marjoista, vaikka hedelmien ja vihannesten rinnalla marjojen osuus on häviävän pieni.

Ruokahävikkiä pystytään välttämään ennakoimalla paremmin ruoan kulutusta tai valmistamalla tai säilyttämällä ruoka paremmin.

Vältä hävikki jouluna

Joulupöydät notkuvat erilaisia herkkuja ja herkästi siitä voi jotain päätyä ruokahävikkiin. Kannattaakin miettiä jo ennakkoon, että minkälainen porukka joulupöytään on tulossa.

– Pienet lapset syövät aika vähän ja jouluruoat voivat olla vieraita. Teini-ikäiset taas saattavat syödä yllättävänkin paljon, että heillä voi suurikin nälkä. Ja paljon riippuu siitä, että kuinka paljon siellä joulupöydässä on muuta tarjottavaa, opastaa Marttojen kotitalousasiantuntija Helena Mäntylä Viiden jälkeen -ohjelmassa.

Mäntylä vinkkaakin, että kannattaa varata muutama siivu kalaa tai lihaa syöjää kohden. Myös laatikoita ja kinkkua jää herkästi yli syöjien tarpeen. Monessa perheessä jouluruokaa syödäänkin useana päivänä. Laatikoiden uudelleen lämmittäminen on sallittua, etenkin jos laatikot valmistaa itse.

– Voit etukäteen tehdä massan pakasteeseen ja tehdä sen yhden laatikon kerrallaan. Ja jos sitä jää, voit hyvin tarjota sitä seuraavana päivänä. Tuoreet kestävät kyllä hätätapauksessa toisenkin kerran lämmityksen, kertoo Mäntylä.

Laatikot kannattaa hyödyntää rieskoihin

Jos laatikoita jää yli, voi niitä Mäntylän mukaan hyödyntää leivonnassa. Esimerkiksi rieskoihin joululaatikoita voi huoletta käyttää.

– Jos perunarieskat on tuttu, siihen käytetään perunamuusia, jauhoja ja kananmunia. Voit hyvin korvata perunamuusin laatikolla, ja se on tosi helppo tapa. Tai jos tykkää leipoa sämpylöitä, voi laatikon lopun ihan rohkeasti lisätä sinne taikinaan, sanoo Mäntylä.

Kaikkea muuta jouluruokaa voi käyttää jämäpizzoihin, jonka ohje löytyy Marttojen sivuilta.

Katso yllä olevalta videolta, miten joulun ruokia kannattaa säilyttää ja hyödyntää ruokahävikin estämiseksi.