Oletko kyllästynyt perinteiseen kinkkuun? Tämä jouluherkku ei jätä kylmäksi.
Tiesitkö, että joulukinkku taipuu myös grilliruoaksi? Showkokki Kreetta Ahosen esimerkillä loihdit juhlapöydän kuninkaasta aivan uudenlaisen, tuhman tuhdin version!
Kreetta Ahosen tahmeassa glaseerauskastikkeessa maistuvat joulun maut. Lihan tulee kypsyä rauhassa, kiireellä ei pidä grillata, showkokki muistuttaa.
Grillin lämmössä rauhassa muhinut kinkku hurmasi ainakin Huomenta Suomen toimittajan Jonna Hellgrenin!
Katso herkullinen resepti: Savustettu grillikinkku
Katso alla olevalta videolta koko Huomenta Suomen tiimin vierailun anti, ja herkulliset lisukkeet!
9:34Kreetta Ahosen opissa valmistuivat myös lisukkeet: glögikarpalot ja grillissä herkullisen pehmeäksi sulava briejuusto.