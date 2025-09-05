Vegaanin palopelastajan ensimmäinen työpäivä: 20 000 kiloa palavaa pihviä

Vegaani-palopelastaja joutui ensimmäisenä päivänään sammuttamaan leimuavaa lihaa.
Palolaitoksella työt aloittanut vegaani päätyi ensimmäisenä päivänään erikoiseen tulikokeeseen.
Palolaitos Missourissa kertoi sosiaalisessa mediassa onnettomuudesta, jossa noin 20 000 kiloa pihviä oli syttynyt palamaan moottoritien pientareella.
Doolittlen palolaitos kertoi, että tulessa olivat traktori ja sen vetämä perävaunu, joka sisälsi lihaa.
– Lyhyen tutkimuksen jälkeen uskomme, että traktorista pamahti rengas, ja kuski jatkoi ajamista, kunnes rengas syttyi tuleen, palopäällikkö Brandon Williams kuvasi Peoplen mukaan.
Vegaani sammutti 20 000 kilon pihvipaloa
Julkaisunsa ohessa pelastusviranomainen kertoi, että kyseessä oli myös uuden pelastajan, Jenna Ulrichin, ensimmäinen työpäivä.
– Ulrich on osastomme ainoa vegaani, joten luonnollisesti hänen ensimmäisessä palossaan oli mukana traktori ja 20 000 kiloa ribeye-pihvejä, palolaitos päivitteli.
Ribeye on naudan lihaa.
Kyseinen pihvipalo. Jos julkaisu ei näy, katso se täällä.
Kukaan ei loukkaantunut palossa, mutta pihvit menetettiin. Somejulkaisut tapauksesta saivat huvittuneen vastaanoton.
– Kuka sanoi, ettei universumilla ole huumorintajua, yksi kommentoija heitti.
– Kohtalolla ehdottomasti on ymmärrys ironiasta, toinen totesi.
– Haluan oman pihvini mustana ulkoa ja medium-kypsänä sisältä. Voisiko hän [Ulrich] heittää sinne myös pari folioon käärittyä perunaa, kolmas tilasi.
"Jossakin tuolla on täydellisesti paistettu pihvi"
Sosiaalisessa mediassa myös vitsailtiin esimerkiksi tulipalon hajusta, jonka uskottiin muistuttavan grillijuhlaa.
– Jossakin tuolla on täydellisesti paistettu pihvi, Facebookissa naljailtiin.
– Mihin aikaan illallista tarjotaan? toinen kommentoija kysyy.
