Allisonilla on lähes 18 000 euron ginikokoelma kotonaan: Tältä se näyttää

Intohimona ginit

Allisonilla on kokonainen huone kodissaan ginikokoelmalleen. Tietyt harvinaiset ginit on jätetty avaamatta.

Ei halpa harrastus

Seuraavaksi kallein gini on luultavasti Keniasta kotoisin oleva pullo. Allisonilla on myös eräs pullo, joka on käsin maalattu. Se on ainutlaatuinen ja sen takia arvoltaan moninkertainen normaaliin hintaan nähden.