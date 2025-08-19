Huomasitko? Fantaan tuli vaivihkaa muutos

Fanta-virvoitusjuomien reseptit ovat vaivihkaa muuttuneet.

Oletko ihmetellyt Fanta Zero Sugar -virvoitusjuoman vaalentunutta väriä tai erilaista makua? Kyse on reseptimuutoksesta.

Asiasta kertoi somekanavillaan elokuussa hieman yllättäen pikaruokaketju Hesburger.

– Kyse ei ole virheestä vaan siitä, että juoman resepti on muuttunut, ja se vastaa nykyään maultaan ja näöltään Fantan tölkki- ja pulloversioita, Hesburgerin päivityksessä kerrotaan.

Muutos nyt hanajuomiin

Juomaa valmistavan Sinebrychoffin mukaan reseptimuutos on tehty pullotettuun ja tölkitettyyn Fantaan jo vuonna 2024. Kuten Hesburgerin päivityksestä käy ilmi, nyt muutos on tullut myös ravintoloiden hanajuomiin.

Muutoksen myötä juomasta on tullut vaaleamman väristä. Juoman mehupitoisuus on kuitenkin säilynyt viidessä prosentissa.

Fantaa edustavan Coca-Cola Suomen viestintäpäällikkö Théa Natri kommentoi Iltalehdelle olevansa yllättynyt siitä, ettei reseptimuutoksesta ole tullut tähän mennessä oikeastaan ollenkaan palautetta.

Tiesitkö? Tutuissa limuissa korvattu sokeria makeutusaineilla

Reseptimuutosten yhteydessä Fanta Appelsiinista poistettiin myös sokeria ja sitä korvattiin makeutusaineilla.

Kyse ei ole mistään tavattomasta muutoksesta, vaan näin on aiemmin toimittu myös muiden juomien kohdalla.

Makeutusaineet korvasivat osan sokerista muun muassa Pepsi-virvoitusjuomasta vuonna 2021. Pepsiä pullottaa Suomessa Hartwall.

Sen sijaan Coca-Colan sokerillisessa versiossa ei ainakaan vielä toistaiseksi ole lähdetty korvaamaan sokeria makeutusaineilla.

Makeutusaineet eivät välttämättä aina ole terveyden kannalta se parempi vaihtoehto virvoitusjuomissa. Tuoreen tutkimuksen mukaan dieettilimujen makeutusaineilla voi olla yhteys suurempaan diabetesriskiin.

