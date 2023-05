Mikä ihmeen Prime? Nuoriso sekosi juomasta, joka maksaa Suomessa jopa 17 euroa pullolta

"Siis äiti, mistä lähtien Primea on saanut Suomestakin?", kysyi pian 7-vuotias poikani silmät kirkkaana innosta asioidessamme taannoin lähihypermarketissamme ruokaostoksilla. Juomaosastolle oli ilmestynyt uusi hyllykkö, jossa toden totta myytiin Prime-nimellä varustettuja juomia häkellyttävään 14,99 euron kappalehintaan.

Itselläni ei ollut tätä ennen aavistustakaan, mistä Prime-ilmiössä on oikein kyse. Eskari-ikäinen poikani kuitenkin selvensi minulle, että "kaikki tubettajat juovat sitä". Äitinä jouduin jälleen kerran olemaan "ihan tyhmä", kun en suostunut ostamaan 15 euron nesteytysjuomaa omalle eskarilaiselleni. Mistä ilmiössä sitten oikein on kyse?

Mikä on Prime-juoma?

Prime-juomien takana ovat muun muassa nyrkkeilijöinä ja tubettajina tunnetut Logan Paul sekä KSI. Monet muistavat Logan Paulin kohutubettajana miehen vierailtua vuonna 2018 Japanissa sijaitsevassa Aokigaharan itsemurhametsässä ja kuvattuaan siellä kyseenalaista materiaalia.

Mitä Prime-juomat sisältävät?

Prime-nesteytysjuoma eli Prime Hydration Drink sisältää muun muassa kookosvettä, elektrolyytteja, antioksidantteja, B-vitamiineja sekä BCAA:ta. Juomissa ei ole lisättyä sokeria. Primen energiajuomaversio sisältää kofeiinia. Suomessa myytävät muovipullot ovat nesteytysjuomia.

Kohu ei kuitenkaan mitä ilmeisemmin kolhaissut Logan Paulin mainetta kuin hetkellisesti, sillä nyt 28-vuotiaan amerikkalaisen sekä 29-vuotiaan englantilaisen KSI:n luoma Prime-juomabrändi on suorastaan järjettömän suosittu.

Ensimmäiset Prime-nesteytysjuomat lanseerattiin vuonna 2022 ja juomaa oli alusta alkaen saatavilla vain rajoitetusti. Möyhemmin juomasarjaan lanseerattiin myös energiajuomat..

Nerokas markkinointikikka vai yllätyssuosio?

Koska Prime-juomien suosio on ollut sosiaalisen median hypen vuoksi huimaa, juomat ovat paikoitellen loppuneet maailmanlaajuisesti. Tämä puolestaan on johtanut älyttömiin hintoihin.

Jotkut asiantuntijat ovat epäilleet kyseessä olevan tietoinen markkinointikikka: koska juomaa on saatavilla vain rajoitetusti, se kiinnostaa ihmisiä enemmän ja luo niin sanotun fomo-ilmiön. BBC:n mukaan KSI on kuitenkin kiistänyt, että juomia myytäisiin tahallaan rajoitetusti. KSI:n mukaan juomien vastaanotto on ollut älytön ja kaksikko ei todellakaan osannut odottaa sitä.

Markkinointiekspertti Eddie Hammermanin mukaan juoman myynnin taustalla on kuitenkin hyvin suunniteltu kampanja, vaikka sen suosio olisikin yllättänyt KSI:n ja Loganin.

– Ilmiö ei synny yhdessä yössä. Et voi luoda kysyntää yhdessä yössä. Se vie kuukausia ja on vienyt heiltä kuukausia, että he ovat onnistuneet tässä. Ja se on ollut todella nokkelaa markkinointia, Hammerman toteaa BBC:n artikkelissa.

Miksi Prime on niin kallista Suomessa?

Yhdysvalloissa Prime-juomien normaali kauppahinta on kahden dollarin ja Briteissä kahden punnan luokkaa. Juomia on Briteissä myyty esimerkiksi Aldi-kauppaketjussa eräluontoisesti, mikä on johtanut monin paikoin hamstraamiseen ja todelliseen kaaokseen. Kun juomat sitten ovat loppuneet kaupoista, niitä on myyty netissä eteenpäin kovalla katteella.

Suomessa Prime-juomapulloihin on lätkäisty suorastaan älyttömiltä kuulostavia hintalappuja: yhdestä puolen litran pullosta voi joutua pulittamaan jopa 15–17 euroa. Prime-juomilla ei ole omaa maahantuojaa Suomessa, mikä tarkoittaa sitä, että kaupat joutuvat hankkimaan ne itse Euroopan markkinoilta.

Suomessa juomia on tällä hetkellä myynnissä esimerkiksi monissa K-kaupoissa sekä verkossa muun muassa Urjalan Makeistukussa. Makeistukun kaupallinen johtaja Timo Tuominen kertoi Talouselämälle, ettei suosikkijuomien saaminen Suomeen ole helppoa. Korkeasta hinnasta huolimatta juomat menevät kuitenkin nopeasti kaupaksi ja yritys on myynyt jo kymmeniä tuhansia pulloja.

– Itsekin olen tätä hämmästellyt silmät pyöreinä. Niiden sisäänostohinta on erittäin korkea, saman verran yhdestä pullosta kuin normaalisti maksaisi kokonaisesta laatikosta. Tämä johtuu siitä, ettei Euroopassakaan ole niille maahantuojia, vaan erät tulevat sinnekin mutkan kautta. Joku vetää välistä hyvät rahat, mutta se emme ole me, Tuominen kertoo Talouselämälle.

