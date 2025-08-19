Näin yksi dieettilimu päivässä voi vaikuttaa terveyteen

Tuoreen tutkimuksen mukaan päivittäin nautitulla kevytlimulla voi olla ikäviä seurauksia.

Tuoreen Diabetes & Metabolism Journal -julkaisussa esitellyn australialaistutkimuksen mukaan jo yhden keinotekoisesti makeutetun limun juominen päivässä vuosien ajan voi nostaa kakkostyypin diabeteksen riskiä 38 prosentilla verrattuna limuja harvoin juoviin.

Yllättävää kyllä, sokerisia limua juovilla riski on 23 prosenttia.

14 vuotta kestäneeseen tutkimukseen osallistui yli 36 000 australialaista, jotka olivat iältään 40–69-vuotiaita.

Tutkimusta johtaneen professori Barbora de Courtenin mukaan tulokset haastavat käsitystä siitä, että keinotekoisesti makeutetut juomat olisivat sokerillisia parempi vaihtoehto.

Tutkijat epäilevät, että tietyt keinotekoiset makeutusaineet voivat vaikuttaa verensokeritasoihin ja siten lisätä tyypin 2 diabeteksen riskiä. Esimerkiksi laajalti käytetyn makeutusaineen aspartaamin on aiemmin osoitettu laukaisevan saman insuliinivasteen kuin sokerin, kertoo Science Alert.

Muiden makeutusaineiden tiedetään puolestaan häiritsevän suoliston bakteereja ja lisäävän glukoosi-intoleranssia kehossa. Tämän tyyppiset tekijät voivat lisätä tyypin 2 diabeteksen riskiä jopa ihmisillä, jotka eivät liho.

Vaikka sokeripitoisten juomien ja diabeteksen välinen yhteys voitaisiin enimmäkseen selittää ylipainolla, yhteys kevytvirvoitusjuomien ja tyypin 2 diabeteksen välillä pysyi vahvana myös painon huomioon ottamisen jälkeen.

Sen sijaan, kun ylipaino otettiin huomioon sokerisia limua juovilla, yhteys limun ja diabeteksen kanssa katosi. Tämä viittaisi siihen, että heillä nimenomaan ylipaino oli syy diabetesriskiin.

Mahdolliset muut tekijät, kuten osallistujien ruokavalio, liikuntatottumukset, koulutus ja terveyshistoria otettiin huomioon.

Tutkijat eivät kuitenkaan voi sanoa, että keinotekoiset makeutusaineet johtaisivat suoraan diabetekseen. Tulokset osoittavat vain yhteyden.

Moni suomalainen sairastaa tyypin 2 diabetesta

Siinä missä tyypin 1 diabetekseen sairastutaan yleensä jo lapsena tai nuorena, tyypin 2 diabetekseen sairastutaan tavallisimmin aikuisena, kertoo Terveyskirjasto. Erityisesti ylipaino lisää riskiä sairastua.

Tyypin 2 diabeteksessa insuliinin tuotanto, sen vaste kudoksissa tai molemmat ovat häiriintyneet.

Tyypin 2 diabeteksen hoidossa keskiössä ovat elintapamuutokset. Diabetesta sairastaa Suomessa noin 500 000 ihmistä, osa tietämättäänkin. 75 prosentilla diabetesta sairastavista on tyypin 2 diabetes.

Lähteet: Science Alert, Diabetes & Metabolism Journal, Terveyskirjasto