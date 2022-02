Suomessa kehitettiin ennennäkemätön alkoholijuoma: "Teimme ihan hirveän ison duunin"

Alkoholittomien oluiden myynti on kehittynyt 118 prosenttia, ja alkoholittomien siiderien, lonkeroiden ja mocktailien myynti on kehittynyt 94 prosenttia kahden vuoden takaiseen verrattuna. Myös S-ryhmä on aiemmin kertonut kovista kasvuprosenteista alkoholittomien juomien myynnissä .

Viinatonta viinaa useilta valmistajilta

Maailman ensimmäinen tiivistetty aperitiivi

Vaikein asia alkoholittomien tai matala-alkoholillisten juomien kehittelyssä on oikeanlaisen maun löytäminen. Alkoholia on vaikea matkia. Juomayrittäjän mukaan tiivistealkoholista tehty matala-alkoholinen drinkki kuitenkin "menee ihan täydestä".

"Ensimmäinen laatuaan maailmassa"

– Monessa spritzissä tai gin & tonicissa on yli 10 prosenttia alkoholia. Itselläni on surkea viinapää, joten minulle se on aivan liikaa. Siksi suunnittelimme tuotteet, joissa on valtavasti makua, jolloin niitä voi käyttää drinkkeihin huomattavasti pienemmän määrän.