Juotko sinäkin? Olut, josta on tullut selvä hitti Suomessa: "Kehittynyt huomattavasti"

Videolla: Miten alkoholitonta olutta oikeasti valmistetaan ja millaisiin ennakkoluuloihin alkoholin elämästään jättänyt Hanna törmää?

MTV Uutisten Makuja-ruokasivuilla kerrottiin elokuussa Päivittäistavarakauppa ry:n tilastoista, jotka paljastivat suomalaisten ostaneen ahkerasti kesällä alkoholittomia oluita. Alkoholiton olut oli kesällä selkeästi eniten myyntiään kasvattanut tuoteryhmä.

Sinebrychoffin mukaan alkoholittoman oluen kasvava suosio on viime vuosien suurimpia – ellei suurin – panimoalan ja juomakulttuurin ilmiöitä niin Suomessa kuin kansainvälisestikin. Alkoholittoman oluen kasvuprosentit ovat olleet kaksinumeroisia vuosittain ja esimerkiksi Sinebrychoffin alkoholittoman oluen valikoima on kasvanut 11 vaihtoehtoon.

– Päivittäistavarakaupassa alkoholittomat oluet on ollut yksi eniten myyntiään kasvattanut tuoteryhmä viimeisten vuosien aikana. Kuluttajat tarkkailevat elämäntapojaan ja haluavat selvästi satsata omaan terveyteensä ja hyvinvointiinsa. Kuluttajalle alkoholittomien oluiden suosion kasvu näkyy huomattavana valikoiman parantumisena, toteaa Päivittäistavarakauppa ry:n toimitusjohtaja Kari Luoto Sinebrychoffin tiedotteessa.

Myös Taloustutkimus on tutkinut alkoholiasenteita, ja alkoholittomuus oluen valintaperusteena on noussut suhteellisesti eniten vuodesta 2020. Verrattuna edellisvuoteen vuonna 2021 alkoholittomuus kasvoi valintaperusteena 50 prosenttia.

– Alkoholittomien oluiden myynti on kasvanut jo useita vuosia peräkkäin. Vaikka alkoholittomien oluiden osuus tilastoidusta olutmyynnistä on vielä pieni, on kyseessä merkittävä oluttrendi, joka todennäköisesti jatkaa kasvuaan pitkään, sanoo Panimoliiton toimitusjohtaja Tuula Loikkanen.

Alkoholittomat oluet "kehittyneet huomattavasti"

Sinebrychoffin pääpanimomestari Heikki Vuokko kertoi tiistaina MTV:n Viiden jälkeen -ohjelmassa alkoholittomien oluiden valmistusprosessista ja sen kehittymisestä.

– Aikasempina vuosina oli nimenomaan alkoholittoman oluen makuisia oluita, eikä se ollu hyvässä. Kyllä tämä on kehittynyt huomattavasti vuosien varrella. Osaaminen on parantunut, ja mitä pitäisin tärkeänä, niin tahtotila ja intohimo tehdä parempia oluita.

Alkoholittomia oluita voi tehdä monella tyylillä: toiset poistavat alkoholin juomasta jälkikäteen, toiset käyttävät erikoistettuja hiivakantoja, jotka eivät tuota ollenkaan alkoholia. Kaikkein tärkeintä on kuitenkin makujen tasapaino. Alkoholilla kun ei ole juomassa vain humalluttava tehtävä.

– Toisaalta käymisessä syntyy paljon muita aromiyhdisteitä kuin alkoholi, ja näiden hallitseminen siinä alkoholittomassa oluessa on tärkeää, jotta se tuntuu oluelta, Vuokko selittää ja jatkaa vielä:

– Voi miettiä tarvitseeko sen ihan samalta maistuakaan. Kunhan se maistuu hyvältä ja kunhan siinä on ne oluen tärkeät elementit: on katkeruutta, on humalan aromia, makeutta, on "bodya".

Alkoholitonta valintaa joutuu edelleen selittelemään: "Oletko raskaana?"

Alkoholittomien oluiden suosiosta huolimatta suomalaisten asenteissa on yhä parantamisen varaa, paljastaa Sinebrychoffin tekemä asennetutkimus. Tutkimuksessa selvitettiin, mitä alkoholittoman vaihtoehdon valitsemisesta seuraa sosiaalisissa tilanteissa, joissa nautitaan myös alkoholia.

Tutkimuksessa selvisi, että suomalainen joutuu yhä selittelemään alkoholittoman oluen juomista ja puolet keksii jopa tekosyitä. Jopa yli 40 prosenttia vastaajista, joilla on vähintään kerran kuussa sosiaalisia tilanteita, on kokenut vähintään silloin tällöin sosiaalista painetta juodessaan alkoholittomia tilanteessa, jossa muut juovat alkoholia.

Tutkimuksessa selvitettiin myös, mitä alkoholittoman oluen ja muiden panimojuomien nauttijoilta kysytään. Vakiokysymyksiä ovat muun muassa "Oletko kuskina?" ja "Oletko raskaana?". Terveystrendi näkyy siinä, että kysymys ”Onko huomenna treenit?” on yksi yleisimpiä kysymyksiä. Tyypillinen kysymys on myös se, että eikö henkilö saanut lupaa puolisoltaan nauttia alkoholia.

Vaikka asenteissa on yhä parantamisen varaa, tutkimus paljastaa kuitenkin myös hyvin positiivisen ilmiön: positiivisen palautteen määrä on negatiivista suurempi. Moni vastaajista kertoo saaneensa positiivista palautetta alkoholittoman oluen nauttimisestaan sosiaalisissa tilanteissa. Suurin osa kokee, että alkoholittoman valinta on nykyään sosiaalisesti hyväksyttävämpää kuin ennen.

Sinebrychoffin tutkimukseen osallistui 1009 suomalaista miestä ja naista.