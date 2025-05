Vuoden 2025 parhaat hanaviinit on valittu – voittajajuomat selvitettiin sokkona

Viinilehti valitsi vuoden 2025 parhaat hanaviinit.

Viinilehden raati on valinnut tämän vuoden parhaat hanaviinit.

Vuoden punainen hanaviini tulee Argentiinasta, ja se on valmistettu Malbec-rypäleestä. Buco Nero Malbec -hanaviinin kolmen litran pakkauksella on hintaa 39,48 euroa. Tämän viinin kanssa maistuvay Viinilehden mukaan parhaiten grillatut tai paistetut tummat liharuoat.

– Tuoksu on tiivis, sinisävytteinen ja kypsän marjainen. Siinä on kypsää mustaherukkaa, juolukkaa, luumua, hentoa paprikan aromia sekä kuivattujen yrttien, kuten rosmariinin, sävyjä. Melko täyteläisestä ja mehevästä mausta löytyy tuoksun aromien lisäksi mansikkaa ja paahdetun pippurin vivahteita. Pehmeät tanniinit ryhdittävät suutuntumaa. Jälkivaikutelma on suunmyötäisen herkullinen, makean mausteinen, kypsän kirsikkainen ja jännittävällä tavalla hieman pähkinäinen, voittajaviiniä kuvaillaan Viinilehden tiedotteessa.

Malbec-rypälettä tuomaristo kuvailee luonteikkaaksi.

– Tuoreen vuosikerran viinissä tiivistyy Malbec-lajikkeen luonteikkuus. Viini on herkullinen sekoitus tummien marjojen, yrttien, hennon pippurin ja kuivattujen hedelmien aromeja sekä maukasta paahteisuutta.

Punaviinisarjan hopeamitalin sai kaulaansa paahteisen herukkainen ja karhunvatukkainen portugalilainen Quinta das Setencostas 2021.

Pronssilla palkittiin Kalifornian Lodissa tuotettu mehevä Gnarly Head Old Vine Zinfandel 2022.

Punaviinisarjan kärkikolmikko.Viinilehti

"Persikkaa, omenaa, mausteisuutta ja kukkaisuutta"

Valkoisista hanaviineistä voittajaksi valittiin saksalainen Wongraven Morgenstern Riesling 2023. Viinilehti kuvailee 39,98 euroa maksavaa kolmen litran pakkausta hinta-laatusuhteeltaan erinomaiseksi.

– Avoin, kypsän hedelmäinen ja puhdaspiirteinen tuoksu, jossa on persikkaa, omenaa, mausteisuutta ja kukkaisuutta. Kuivasta mausta löytyy myös vienoa mineraalisuutta, sitruksisuutta ja herukkaisuutta. Kaino yrttinen mausteisuus ja eloisa hedelmähapokkuus ryhdittävät suutuntumaa. Hieman suuta supistava jälkivaikutelma nostaa veden kielelle, viiniä kuvaillaan tiedotteessa.

Tämän viinin ruokapariksi Viinilehti suosittelee punalihaisia kaloja tai täyteläisiä äyriäisruokia.

Riesling on yhä suosituimpia valkoviinirypäleitä.

– Riesling-lajikkeesta valmistettuja hanaviinejä oli ilmoitettu kilpailuun runsaasti, mikä kertoo lajikkeen yhä jatkuvasta suosiosta, tuomaristo kertoo tiedotteessa.

Hopealle valkoisten sarjassa sijoittui portugalilainen Setencostas Fresh and Fruity 2023, kolmen lajikkeen (Arinto, Sauvignon Blanc, Viognier) sekoiteviini.

Pronssin nappasi kesäisen aromikas, raikas ja rehevän herukkainen Nau Mai Sauvignon Blanc 2023 Uudesta-Seelannista.

Tämän vuoden parhaat valkoiset hanaviinit ovat tässä.Viinilehti

Näin valinta tehtiin

Viinilehden Vuoden valkoisen ja punaisen hanaviinin valintaa varten tuomaristo (Juha Berglund, Pia Nisén ja Antti Rinta-Huumo) arvioi sokkona vakio- ja tilausvalikoiman hanaviinejä, jotka maahantuojat olivat ilmoittaneet kilpailuun.

Kilpailunäytteille ei oltu asetettu hintarajaa. Viinit maistettiin ja arvioitiin sokkona useassa esikarsintatastingissa, joiden perusteella tuomaristo valitsi molempien sarjojen loppukilpailun sokkomaistoon 17 hanaviiniä.

Lähde: Viinilehti