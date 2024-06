Yleinen harhaluulo grilliviineistä – asiantuntijalta juomasuositus: "On aika tykki"

– En sanoisi, että se on haastavaa. Pitää miettiä, että kukaan meistä ei lasi kädessä nuole sitä Weberin ritilää siellä. Oikeasti se ruoka on keskiössä ja grilli on vain valmistusväline. Toki se antaa intensiivisen maun ruokaan viiniasiantuntija Ilkka Sirén kertoi Huomenta Suomessa.

Rentoja viinejä rentoon grillailuun

Yleinen harhaluulo grilliviineistä

– Jos meillä on rasvainen makkara ja hapokas valkoviini, niin se yhdistelmä on pomminvarma.

"The best grilliviini"

– Jos minulta kysytään, että mikä on "the best grilliviini", niin mielestäni puolikuiva roseeviini on aika tykki. Se käy hyvin monenlaisten ruokien kanssa… kana, kala, kasvisruoat, jopa jotkut bbq-ribsit, niin jes!