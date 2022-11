Pystyisitkö samaan? Tällaista on oikeasti tarjoilijan työ – Joonas kertoo, mikä on tärkein taito

Tarjoilija on tarjoilija vasta sitten, kun on kaatanut edes kerran viinit asiakkaan päälle

– Tarjoilijan työ on aika paljon esiintymistä, alusta loppuun asti. Ollaan koko ajan ihmisten kanssa ja vuorovaikutus on hyvin tärkeää. Hyvät ihmissuhdetaidot on ehkä se kaikkein tärkein, mikä pitää olla.