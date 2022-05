Zelenskyi: Venäjän hyökkäys Itä-Ukrainassa on kansanmurhapolitiikkaa, Harkovassa iskussa kuollut yhdeksän – MTV seuraa sotaa

– He haluavat polttaa Popasnan, Bakhmutin, Lyman, Lysychanskin ja Severodonetskin tuhkaksi kuten tekivät Volvonakhissa ja Mariupolissa, Zelenskyi sanoi puheessaan.

Zelenskyin mukaan Venäjän hyökkäys Itä-Ukrainassa on osa ”ilmiselvää kansanmurhapolitiikkaa”.

Harkovassa yhdeksän ihmistä on kuollut Venäjän tykistökeskityksessä, kertoo CNN . Yksi kuolleista on 5-kuukautinen lapsi. Iskussa myös loukkaantui 19 ihmistä

Ukraina teki sodan suurimmaksi kuvaillut vastahyökkäyksen Harkovan alueella aiemmin toukokuussa. Yksi hyökkäyksen julkilausutuista tavoitteista oli ajaa venäläiset niin kauas, etteivät he voisi enää tykein ampua Ukrainan toiseksi suurinta kaupunkia Harkovaa.

23.55: Ukraina: Sotilaallinen tilanne itäisessä Ukrainassa on hyvin vaikea

– Sotilaallinen tilanne itäisessä Ukrainassa on hyvin vaikea, jopa huonompi kuin sanotaan, Ukrainan ulkoministeri Dmytro Kuleba sanoi live-keskustelussa Twitterissä . Aiheesta uutisoi Reuters.

– Se, missä Venäjä on meitä (Ukrainaa) parempi, on siinä, että heillä on enemmän raskasta kalustoa kuin meillä. Emme pysty työntämään venäläisjoukkoja takaisin ilman tykistöä ja raketinheitinjärjestelmiä, Kuleba sanoi.