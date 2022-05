Video näyttää, kuinka Ukrainan itsemurhadrone kuvaa viimeisen lentonsa ja tuhoaa venäläisen panssarivaunun

Lennokilla on etuja panssarivaunujen tuhoajana. Se voidaan ohjata tankin heikommin panssaroituihin kohtiin ja pienen kokonsa vuoksi se on myös vaikeasti havaittava. Itsemurhalennokit eivät ole vain panssareita vastaan suunniteltu ase, vaan esimerkiksi erilaiset linnoitukset kelpaavat kohteiksi.

Onkin paljon mahdollista, että videolla nähtävän iskun tekee amerikkalainen Switchblade-lennokki, joita Yhdysvallat on lähettänyt Ukrainaan sata kappaletta. Myös siviilidroneista on muokattu itsemurhalennokkeja, joilla pyritään saamaan aikaan samankaltainen lopputulos kuin Switchbladeilla.

Venäjän armeija kärsinyt hurjat tappiot

Panssareita tuhoavista lennokeista eniten julkisuutta on tähän mennessä nauttinut turkkilaisvalmisteinen Baykar Bayraktar TB2 -lennokki, jolle on sävelletty oma laulukin. Kyseinen lennokki on merkittävästi itsemurhadroneja suurempi ja painavampi. Omimmillaan TB2 on esimerkiksi ase- ja polttoainevarastoja vastaan iskiessään.