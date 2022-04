Mariupolin läheltä otetuissa satellittikuvissa uskotaan olevan taas uusi joukkohauta,  Venäjä myönsi miehistötappioita Moskvan tuhossa – MTV seuraa sotaa

Kanada on jo toimittanut Ukrainalle useita M777-haupitseja ja siihen sopivia ammuksia. Tarkoitus on lähettää Ukrainaan mahdollisimman pian myös panssariajoneuvoja.

– Kun he tulevat kaupunkeihin, suunnitelma a on se, että kaupunkien pitäisi antautua. Jos ne eivät antaudu, suunnitelma b on pelotella ihmisiä mahdollisimman paljon tappamalla, raiskaamalla, kiduttamalla ja muilla brutaaleilla tavoilla. Se on heidän sotataktiikkansa, hän sanoo.