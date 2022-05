Putin sanoo olevansa valmis etsimään ratkaisuja ukrainalaisen viljan viennille

5.55: Ukraina on tehnyt vastahyökkäyksen Hersonin alueella

Ukraina on raporttien mukaan tehnyt lauantaina vastahyökkäyksen Hersonin alueella, kertoo amerikkalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).

Venäjän joukot työnnettiin "epäsuosiollisiin" asemiin kolmessa asutuskeskuksessa, kertoo Ukrainan armeija.

Vastahyökkäys tapahtui noin 70 kilometria koilliseen satamakaupunki Hersonista, joka oli ensimmäinen merkittävä kaupunki, jonka Venäjä hyökkäyksensä aikana onnistui valtaamaan.

5.45: Ajatushautomo: Venäjän hyökkäys Donetskissa pysähtynyt

Vaikka Venäjän sotatoimet Luhanskissa ovat viime aikoina sujuneet Kremlin kannalta verrattain suotuisasti, ei sen hyökkäys Donetskin alueella ole edennyt.

Ukraina on onnistunut pitämään kiinni monin paikoin käytännössä samoista puolustuslinjoista, joita se miehitti jo ennen Venäjän suurhyökkäyksen alkua 24. päivä helmikuuta, kirjoittaa amerikkalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW).

Myös Iziumin suunnalla Venäjän hyökkäys on käytännössä pysähtynyt, ISW toteaa. Vielä muutama viikko sitten Venäjä näytti suunnittelevan jättimottia Donetskin ja Iziumin kaupunkien väliin. Motin pihdit eivät edenneet Venäjälle mieluisalla tahdilla.

5.30: Severodonetskin puolustajat "vaikeissa asemissa", kaupunkia ei ole Ukrainan mukaan piiritetty

"Asevoimamme ovat vaikeissa puolustusasemissa", toteaa Itä-Ukrainan Severodonetskin kaupungin sotilasjohtoon lukeutuva Oleksandr Striuk televisiohaastattelussa CNN:n mukaan.



Severodonetsk on viimeinen Ukrainan hallussa oleva merkittävä kaupunki Luhanskin alueella. Ennen sotaa siellä asui yli 100 000 ihmistä.

Ukrainan mukaan Venäjä hyökkää kaupunkiin yli 10 000 sotilaalla.

– Kaupunkia pommitetaan jatkuvasti, Striuk sanoo.

Ukrainalaisviranomaiset ovat aiemmin arvioineet, että 90 prosenttia kaupungin rakennuksista on tuhoutunut tai vaurioitunut jo ennen kuin Venäjän maajoukot aloittivat hyökkäyksen sitä vastaan.

Nyt taisteluita käydään päälinja-autoaseman alueella. Tällä hetkellä kaupungissa ei ole sähköä, eivätkä matkapuhelimet toimi, väittää Striuk.

– Vettä on saatavilla kaivoista generaattoreiden avulla. Kaupungissa on kuusi tai seitsemän kaivoa. Veden hakeminen kaivoista on äärimmäisen vaarallista, sillä heti kun ihmiset kerääntyvät, pommitus alkaa, Striuk kertoo.

Vaikka tilanne kartalla näyttää Severodonetskin kannalta vaikealta, niin ukrainalaisviranomaisten mukaan kaupunkia ei ole vielä täysin piiritetty.

– Kaupunkiin on yhä mahdollista päästä. Se on äärimmäisen vaikeaa, mutta mahdollista, Striuk toteaa.

5.19: Ukraina tuomitsee TASSin raportoiman venäläislaivan saapumisen Mariupoliin

Venäjän valtionmedia TASSin mukaan venäläislaiva on saapunut maan äskettäin valtaamaan Mariupolin satamakaupunkiin. Mukaansa se on ottamassa 2 700 tonnia metallia.

Ukraina on tuominnut teon, kirjoittaa CNN. Ukrainan ihmisoikeuskomisaarin Liudmyla Denisovan mukaan Mariupolin satamassa oli ennen sotaa noin 200 000 tonnia metallia ja valurautaa, joiden yhteisarvo on noin 170 miljoonaa dollaria eli vajaat 160 miljoonaa euroa.

1:08 Mariupolin taistelu on päättynyt – mikä se merkitys on?

4.40: Zelenskyi: Krimin uudelleenvaltaaminen tarkoittaisi satojen tuhansien ihmisten menettämistä

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoo, ettei hän usko Krimin uudelleenvaltaamiseen sotilaallisin keinoin. Uutistoimisto Reutersin mukaan myöhään lauantai-iltana paikallista aikaa televisioidun puheen pitänyt Zelenskyi sanoi, että päätös yrittää vallata Krim tarkoittaisi satojen tuhansien ihmisten menettämistä.

Krim on ollut venäläisjoukkojen hallussa vuodesta 2014.

Päivittäisessä, presidentin kanslian verkkosivuilla julkaistavassa puheessaan Zelenskyi kertoi keskustelleensa Britannian pääministerin Boris Johnsonin kanssa siitä, kuinka Ukrainan satamia voitaisiin avata ja estää siten ruokapulasta syntyvä kriisi. Zelenskyi kertoo puhuneensa Johnsonin kanssa myös turvatakuista sekä puolustus- ja polttoainetuesta Ukrainalle.

23.31: Zelenskyi: Ukraina ottaa kaiken takaisin Venäjältä

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi sanoi lauantai-iltana pitämässään puheessaan, että Ukraina aikoo ottaa kaiken takaisin Venäjältä, kertoo CNN.

– Ukraina ottaa kaiken takaisin (Venäjältä). Se on välttämätöntä, Zelenskyi sanoi.

Zelenskyin mukaan on ”vain ajan kysymys”, milloin Ukraina alkaa karhuta Venäjän saavuttamia voittoja takaisin.

– Olemme joka päivä lähempänä vihollisen kukistamista.

Zelenskyi sanoi myös, että tilanne Ukrainan Donbassissa ja erityisesti Severodonetskissa, Lysitshanskissa, Bakhmutissa ja Popasnassa on edelleen vaikea.

23.04: Liettualaiset keräsivät joukkorahoituskampanjalla Ukrainalle viisi miljoonaa maksavan dronen

Liettuassa on vain kolmessa päivässä kerätty joukkorahoituskampanjalla viisi miljoonaa euroa Bayraktar-dronen hankkimiseksi Ukrainalle.

Asiasta kertoo Twitterissä muun muassa Liettuan puolustusministeri Arvydas Anusauskas.

Rahasummalla hankittava drone on turkkilaisen Bayraktarin valmistama aseistettu miehittämätön sotilaslennokki. Liettua ei kertonut tarkalleen, minkämallisesta Bayraktarin dronesta on kyse.

22.25: CNN: Viranomaiset evakuoivat siviilejä Lysitshanskin kaupungista

Samalla, kun Venäjä pommittaa Ukrainan itäistä Severodonetskin kaupunkia, ukrainalaiset viranomaiset evakuoivat siviilejä naapurikaupunki Lysitshanskista.

Uutiskanava CNN:n toimittaja Paton Walsh oli paikan päällä Lysitshankissa.

– En pakannut mitään tavaroitani mukaan. On parempi, että he (venäläiset) tappavat minut, sanoi 74-vuotias Ekaterina toimittajalle.

Uutiskanavan tietojen mukaan Ekaterina pakotettiin pakenemaan kaupungista.

– Meillä ei ole mitään, minne piiloutua. Meillä on yksi huone.

Uutiskanavan toimittaja kuvaili, että lapset leikkivät ulkona tavalliseen tapaan räjähdysten kaikuessa taustalla. Ruokaa laitetaan ulkokeittiössä ja yöt vietetään kellarissa.

Monilla Luhanskin alueen ihmisillä on siteitä Venäjään, sukulaisia on molemmissa maissa.

Walsh kertoo, että Lysitshanskin hautausmaalla on kolmenlaisia joukkohautoja:

Ensimmäiseen hautaan on haudattu arviolta 160 ihmisen ruumiit. Toisessa haudassa on kasa valkoisia ruumissäkkejä, joiden päällä on kunkin uhrin nimi. Kolmas hauta on vielä tyhjä - se odottaa seuraavia uhreja.