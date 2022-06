Venäjän hyökkäyksestä Ukrainaan 100 päivää – Mika Aaltolalta masentava arvio sodan kestosta

"Sotilaallisten keinojen käyttö yleistynee"

Kuten sodan alusta lähtien on nähty, on Venäjä osoittautunut ennakoitua heikommaksi sodankävijäksi. Syinä ovat niin korruptio, operatiivisen suunnittelun ongelmat kuin toimimaton logistiikka. Kuilu tavoitteiden ja saavutusten välillä on jäänyt suureksi.