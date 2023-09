Zelenskyi: Ukraina valtasi takaisin Klishchiivkan kylän Bahmutin eteläpuolella – MTV seuraa sotaa

Ukrainalainen uutistoimisto kertoo, että Tšetšeenijohtaja Ramzan Kadyrov on kriittisessä tilassa

Ukrainan armeijan tiedottajan Illia Jevlashin mukaan kylän vapauttamisen myötä venäläisjoukot menettävät hallinnan Bahmutin kaupungin eteläisellä sivustalla, mikä antaa Ukrainan armeijalle mahdollisuuden edetä entistä syvemmälle ja iskeä tarkemmin, kirjoittaa ukrainalaislehti The Kyiv Independent.

Tällä hetkellä Ukrainan joukkojen tärkein tehtävä on Jevlashin mukaan ottaa hallintaansa logistiset reitit ja erityisesti rautatie, jota pitkin venäläiset ovat toimittaneet ampumatarvikkeita Bahmutin kaupunkiin.

Sunnuntai 17. syyskuuta

Sevastopolin kuvernöörin mukaan Krimillä on ammuttu alas kolmaskin drone. Aiemmin alueella kerrottiin kahdesta alas ammutusta ukrainalaisesta dronesta. Kuvernöörin mukaan kolmas drone putosi maatalousalueelle eikä siitä aiheutunut tuhoja.

Kuvernöörin mukaan alueella on ollut savua, mutta hänen mukaansa Mustanmeren laivasto on kertonut savun olevan tarkoituksellinen savuverho. Kuvernöörin mukaan kaupungissa kaikki on rauhallista.