Ukrainan maavoimien komentaja: Venäjän puolustuslinja on murtunut Bahmutissa

Itä-Ukrainan Bahmutin alueen rintamatilanne 17. syyskuuta. Siniset nuolet ovat Ukrainan hyökkäyksiä, punaiset Venäjän. Paksut punaiset viivat ovat tiedettyjä Venäjän valmisteltuja puolustusasemia. Kartta: The War in Ukraine -tilannekartta / Black Bird Group.

Ukrainan Bahmutin alueella saavuttamat taktisen tason voitot ovat strategisesti merkittäviä, arvioi yhdysvaltalainen ajatushautomo Institute for the Study of War. Näin siksi, että niiden avulla Ukraina on pystynyt sitomaan merkittävän määrän Venäjän laskuvarjojääkäreitä alueelle.