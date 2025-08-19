Zelenskyi ja Euroopan johtajat syleilivät toisiaan lämpimästi Washingtonissa

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on julkaissut X-viestipalvelussa videon lämpimistä kohtaamisistaan Euroopan johtajien kanssa Washingtonissa.

Euroopan johtajien ja Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin väliset tervehdykset Ukrainan lähetystöllä Washingtonissa näyttävät henkivän aitoa lämpöä ja kumppanuutta.

– Yhdessä Suomen, Yhdistyneiden kuningaskuntien, Italian, Euroopan komission johdon ja Naton pääsihteerin kanssa koordinoimme asemiamme ennen tapaamista presidentti Trumpin kanssa, Zelenskyi avaa päivityksessään.

Videolla Zelenskyi vaihtaa poskisuudelmia, halauksia sekä selälle taputuksia niin Euroopan komission puheenjohtajan Ursula von der Leyenin, Suomen tasavallan presidentin Alexander Stubbin, Britannian pääministerin Keir Starmerin, Italian pääministerin Giorgia Melonin kuin Naton pääsihteerin Mark Rutten kanssa.

Tunnelma johtajien kesken vaikuttaa rennon tuttavalliselta.

Zelenskyi kirjoittaa, että Putin ei tule vapaaehtoisesti luopumaan aggressiosta tai uusista valloitusyrityksistä, ja siksi paineen luominen Putinia vastaan on tärkeää.

– Meidän on lopetettava tappaminen, ja kiitän kumppaneitamme, jotka työskentelevät tämän ja lopulta luotettavan ja arvokkaan rauhan puolesta, Zelenskyi kirjoittaa.