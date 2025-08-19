Häkkänen: Selviä merkkejä – Washington-tapaaminen meni odotuksia paremmin

Puolustusministeri Antti Häkkäsen (kok.) mukaan eilinen Washingtonin tapaaminen oli odotuksia parempi.

Yhdysvaltain presidentti Donald Trump tapasi Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin ja eurooppalaisia johtajia Washingtonissa. Vierailulle osallistui myös tasavallan presidentti Alexander Stubb.

– Se (tapaaminen) oli odotuksiin nähden jopa vielä positiivisempi. Yhdysvaltojen ja Euroopan yhtenäisyys on vahvistunut. Zelenskyi sai vahvan aseman, ja häntä selvästi kuunnellaan. Nämä ovat hyviä merkkejä, Häkkänen sanoo MTV Uutisille.

Häkkäsen mukaan tällä hetkellä vaikuttaa siltä, että Trump on saatu sitoutettua turvatakuiden taakse. Yhdysvaltain erityislähettiläs Steve Witkoff kertoi sunnuntaina, että Yhdysvallat olisi tarjonnut Naton 5. artiklan tapaisia turvatakuita Ukrainalle, ja Stubbin mukaan Euroopan ja Yhdysvaltain yhteisiä turvatakuita Ukrainalle alettiin työstää välittömästi Washingtonin-kokouksen jälkeen.

– Tällä hetkellä tilanne näyttää hyvältä. On selkeästi oikeansuuntaiset puheet ja yhtenäisyys, mutta tämä vaatii varmati päivittäin työtä kaikilta, jotta tilanne pidetään hallinnassa, Häkkänen sanoo.

– Se, että Yhdysvallat on halunnut nostaa turvatakuut esille, on merkittävä kysymys, koska Yhdysvaltojen rooli turvatakuissa on keskeinen. Nyt lähdemme tarkemmin suunnittelemaan, mitä ne konkreettisemmin tarkoittavat.

3:10 Katso myös: Tämä oli Trumpin ja Zelenskyin neuvottelujen tärkein anti.

Konkretiaa turvatakuiden sisällöstä ei vielä ole.

Suomen rooli turvatakuissa tulee todennäköisesti olemaan pieni, eikä esimerkiksi suomalaisjoukkojen lähettämistä Ukrainaan valmistella.

Häkkäsen mukaan Ukrainan sodan rintamalta ja Venäjän sotateollisuudesta saadut merkit viittaavat kuitenkin siihen, että Venäjä varautuu jatkamaan sotaa.

Venäjän presidentti Vladimir Putin ei myöskään ole toistaiseksi osoittanut minkäänlaisia merkkejä perääntymisestä, minkä vuoksi lännen tulee jatkaa painetta Venäjää kohtaan, Häkkänen sanoo.

– Pitää olla valmis talouspakotteisiin ja Ukrainan tuen jatkamiseen, jotta Putin ymmärtää, että hänen on tultava rauhan pöytään.