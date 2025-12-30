Ukrainan edustajat ovat Volodymyr Zelenskyin mukaan keskustelleet Donald Trumpin kanssa Yhdysvaltain joukkojen mahdollisesta läsnäolosta Ukrainassa osana turvallisuustakuita.
Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi kertoi tänään tiistaina WhatsApp-haastattelussa, että Ukraina on sitoutunut jatkamaan neuvotteluja sodan lopettamisesta.
Zelenskyi lisäsi olevansa valmis tapaamaan Venäjän presidentin Vladimir Putinin missä tahansa foorumissa.
Halukkaiden koalition johtajat kokoontuvat ensi viikolla Pariisiin
Zelenskyi kertoi viestipalvelu X:ssä tänään lisäksi, että Ranskassa järjestetään ensi viikolla tapaaminen niin kutsutun halukkaiden koalition johtajien kanssa.
Johtajien tapaamista edeltää Zelenskyin mukaan turvallisuuspoliittisten neuvonantajien tapaaminen Ukrainassa viikonloppuna.
Zelenskyi kiittää Yhdysvaltain presidenttiä Donald Trumpin neuvottelutiimiä valmiudesta osallistua neuvotteluihin. Zelenskyin mukaan Ukrainan ja Yhdysvaltojen neuvottelutiimit ovat keskustelleet tänään.
– Me emme aio hukata päivääkään, Zelenskyi kirjoittaa.
Zelenskyi sanoo myös keskustelleensa Ukrainan pääneuvottelijan, entisen puolustusministeri Rustem Umjerovin kanssa siitä, miten neuvotteluissa seuraavaksi edetään.
Ranskan presidentti Emmanuel Macron sanoi niin ikään maanantaina, että halukkaiden koalitio tapaa Pariisissa tammikuun alussa.
Viestipalvelu X:ssä asiasta kertoneen Macronin mukaan tapaamisessa on tarkoitus päättää, miten koalition maat konkreettisesti osallistuvat Ukrainan tukemiseen rauhanprosessissa.
Zelenskyi tapasi Trumpin sunnuntaina Floridassa.