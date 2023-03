Zelenskyi sanoo kehottaneensa asevoimiaan löytämään lisäjoukkoja Bahmutin puolustukseen – MTV seuraa sotaa

Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on kertonut ohjeistaneensa maansa asevoimia löytämään lisäjoukkoja Bahmutin kaupungin puolustukseen. Zelenskyi käsitteli Bahmutin vaikeaa tilannetta jälleen jokailtaisessa puheessaan kansalle myöhään maanantaina.

Presidentti vakuutti, etteivät ukrainalaisjoukot ole vetäytymässä kaupungista, vaikka kaupungin puolustajien tilanne on muuttunut yhä tukalammaksi.

Itä-Ukrainan Bahmutia ei pidetä strategisesti erityisen merkittävänä, mutta tästä huolimatta kaupungista on tullut Ukrainan sodan symbolinen palkinto, josta on taisteltu kiihkeästi kuukausien ajan.

Podoljakin mukaan Bahmutin puolustamisella on saavutettu sille asetetut tavoitteet väsyttämällä Venäjän taistelujoukkoja samalla kun on tarjottu kymmenille tuhansille Ukrainan sotilaille mahdollisuus valmistautua vastahyökkäykseen.

Ukrainan presidentin neuvonantajan mukaan kaupungin puolustaminen on ollut strateginen menestys, vaikka sieltä joskus vetäydyttäisiinkin.

– Armeija on yhtä mieltä siitä, että kaupungin puolustamista ja vihollisen joukkojen kuluttamista on jatkettava samalla, kun rakennetaan uusia puolustusasemia siltä varalta, että tilanne muuttuu, Podoljak vakuutti uutistoimisto AFP:lle.

Ukraina on pyytää Yhdysvalloilta erityislaatuista rypälepommia. Kyseessä on ilmasta laukaistava MK-20 rypälepommi, joka jonka yksittäiset räjähteet pudotetaan lennokeista. Ukraina on jo aiemmin pyytänyt 155 millimetrin tykistön rypälepommeja.