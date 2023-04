Venäjä on edennyt Bahmutin keskustassa, Wagner-johtaja: Ei merkkejä Ukrainan vetäytymisestä – MTV seuraa sotaa

Ukrainan ilmavoimat ovat ottaneet käyttöön Yhdysvaltain antamat JDAM-pommit, väittää tiedottaja Yurii Ihnat Ukrainan Pravdan (UP) mukaan.

JDAM on järjestelmä, jonka avulla perinteisestä niin sanotusta tyhmästä pommista voidaan tehdä täsmäammus, joka löytää perille GPS:n avulla. Järjestelmän koko nimi on Joint Direct Attack Munition, josta yleisesti käytetään lyhennettyä muotoa JDAM.

Bloomberg uutisoi helmikuussa , että Ukraina on saanut Yhdysvalloilta JDAM-ER-järjestelmiä. ER tulee sanoista Extended Range eli pidennetty kantama. Käytännössä ER:ssä on kyse ylimääräisistä siivistä, joiden avulla pommi liitää entistä pidemmälle.

Venäläisjoukot onnistuivat perjantaina etenemään Itä-Ukrainan Donetskin alueen Bahmutin kaupungin sisällä, kertoo amerikkalainen ajatushautomo Institute for the Study of War (ISW). Venäläiset ovat kuvamateriaalin perusteella vallanneet rakennuksen, joka sijaitsee 400 metrin päässä kaupungin hallintorakennuksesta.