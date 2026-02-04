Ukrainan presidentin Volodymyr Zelenskyin mukaan ainakin noin 55 000 ukrainalaissotilasta on kuollut sen jälkeen, kun Venäjä aloitti laajamittaisen hyökkäyssotansa maassa neljä vuotta sitten.
Volodymyr Zelenskyi kertoi asiasta ranskalaiselle France 2 -kanavalle antamassaan haastattelussa.
Lisäksi suuri määrä ukrainalaissotilaita on maan tietojen mukaan kadoksissa, presidentti lisää.
Yhdysvaltalaisen ajatushautomo CSIS:n tuoreen tutkimuksen mukaan ukrainalaissotilaita olisi viime vuoden loppuun mennessä kuollut noin 100 000–140 000.