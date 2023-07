HS: Wille Rydmanin vanhoissa yksityisviesteissä runsaasti rasistista kieltä – Riikka Purra MTV:lle: "Viestit ovat epäasiallisia"

HS on julkaissut esimerkiksi viestejä, joissa Rydman keskustelee seurustelukumppaninsa kanssa kukkapenkin istutuksista. Rydmanin silloinen seurustelukumppani kirjoittaa HS:n julkaiseman viestin mukaan, että hän haluaisi säilyttää osan kieloistaan kukkapenkissä.

– Mutta kun se kielonpentele on tälle tontille kerran tuotu, niin sitähän löytyy kaikkialta, kun se leviää ja lisääntyy kuin somali, Rydman kirjoittaa viestissä HS:n mukaan.

Rydman: "Kestämätöntä selittää yksityisviestejä"

Lisäksi HS on julkaissut muun muassa viestejä, joissa silloinen seurustelukumppani kirjoittaa ilahtuneensa Belgiaa koskevasta uutisesta, jonka mukaan työnantaja saattaa saada oikeuden kieltää muslimeja käyttämästä päähuivia työpaikalla.

– On täysin kestämätön ajatus, että kukaan olisi tilivelvollinen selittämään yksityisten viestien kontekstia tai niihin liittyvän toisen osapuolen roolia viestittelyssä – tai ottamaan kantaa viestien aitouteen. Hävettävää on vain yksityisviestien levittäjällä ja julkaisijalla, elinkeinoministeri kirjoittaa yhdessä tviiteistä.

Purra: "Viestit ovat epäasiallisia"

– Viestit ovat epäasiallisia. Kyseessä on silloisen pariskunnan välinen yksityinen viestinvaihto. Sellaiseen en voi enkä halua ottaa kantaa, Purra sanoo.

– Poliitikko on julkinen henkilö, mutta hänelläkin on yksityinen piirinsä. Aiemmin ilmitulleiden seikkojen perusteella toisella osapuolella on selvä vahingoittamistarkoitus suhteessa Rydmaniin.