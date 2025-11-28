Lentokonevalmistaja Airbus määrää A320-tyyppisiin koneisiinsa turvallisuuspäivityksiä. Syynä on vika, jonka vuoksi voimakas aurinkosäteily voi häiritä koneen ohjausta.
Tiedotteen mukaan ohjelmistopäivityksen lisäksi koneiden suojaaminen voi vaatia myös laitteistoon tehtäviä muutoksia.
Uutistoimisto Reutersin mukaan suurimmalle osalle koneista päivitys tietää lyhyttä lentokieltoa ohjelmistomuutoksen ajaksi.
Suomalainen Finnair lentää Euroopassa A320-mallilla. Finnairista kerrotaan Ylelle, että toimenpiteistä päätetään EU:n lentoturvallisuusviranomaisen EASA:n hätäohjeistuksen jälkeen.