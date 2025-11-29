Perjantaina lentoliikennettä laajalti häirinnyt päivitystarve on suomalaisen Finnairin osalta ohi.

Finnairin koneet lentävät lauantaina normaalisti, yhtiön viestintäjohtaja Päivyt Tallqvist kertoo sähköpostitse STT:lle.

Lentokonevalmistaja Airbus määräsi perjantaina A320-tyyppisiin koneisiin turvallisuuspäivityksiä. Syynä oli vika, jonka vuoksi voimakas aurinkosäteily voi häiritä koneen ohjausta.

Euroopan lentoturvallisuusviranomainen EASA antoi perjantaina illalla lentokelpoisuusohjeistuksen turvallisuussyistä vaadittavista ohjelmistopäivityksestä osaan Airbus A320-konetyypin koneista. Lentokelpoisuusohjeistus tulee voimaan lauantain ja sunnuntain välisenä yönä, ja sen jälkeen kyseisillä koneilla ei voi lentää ennen kuin ohjelmistopäivitys on tehty.

Finnairilla päivitystarve koski yhtiön 12 konetta, ja se saatiin tehtyä perjantain ja lauantain välisen yön aikana.

Perjantaina tilanne aiheutti viivästyksiä yhtiön Airbus-kapearunkokoneilla lennettäviin lentoihin, kun turvallisuusviranomaiselta odotettiin toimintaohjeita. Yksi meno-paluulennoista Lontooseen jouduttiin perumaan. Se ei viivästyksen takia olisi enää ehtinyt Heathrow'lle lentoaseman aukioloaikana, Tallqvist kertoo.