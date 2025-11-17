Juuri nyt Avaa

KKV:n ylijohtajan mukaan toiminta on vaikeuttanut ja hidastanut asian selvittämistä.

Kyse on viraston arvion mukaan laajasta ja vakavasta menettelyrikkomuksesta.

Tapaus liittyy Ruotsin ja Suomen kilpailuviranomaisten selvittelemään Finnairin epäiltyyn kilpailunvastaiseen menettelyyn, jossa yhtiö olisi puuttunut verkossa toimivien matkatoimistojen lentolippujen hinnoitteluun.

Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) esittää Finnairille 7,6 miljoonan euron seuraamusmaksua virheellisten, puutteellisten ja harhaanjohtavien tietojen antamisesta.

– Tehokkaan selvitystoiminnan ja resurssien käytön kannalta on tärkeää, että yritykset toimivat huolellisesti ja antavat virastolle mahdollisimman totuudenmukaiset ja kattavat tiedot, Mattila sanoo tiedotteessa.