Kilpailu- ja kuluttajavirasto (KKV) esittää Finnairille 7,6 miljoonan euron seuraamusmaksua virheellisten, puutteellisten ja harhaanjohtavien tietojen antamisesta.
KKV esittää, että markkinaoikeus määrää Finnairille noin 7,6 miljoonan euron seuraamusmaksun kilpailulain vastaisesta menettelyrikkomuksesta.
Yhtiö antoi KKV:n mukaan olennaisesti virheellisiä tietoja kolmeen viraston kilpailulain nojalla tekemään selvityspyyntöön.
Tapaus liittyy Ruotsin ja Suomen kilpailuviranomaisten selvittelemään Finnairin epäiltyyn kilpailunvastaiseen menettelyyn, jossa yhtiö olisi puuttunut verkossa toimivien matkatoimistojen lentolippujen hinnoitteluun.
KKV teki viime vuoden keväällä Finnairin toimitiloihin kilpailulain mukaisen yllätystarkastuksen. KKV:n näyttö Finnairin menettelyrikkomuksesta perustuu pääosin tarkastuksella kerättyyn materiaaliin.
Kyse on viraston arvion mukaan laajasta ja vakavasta menettelyrikkomuksesta.
KKV:n ylijohtajan mukaan toiminta on vaikeuttanut ja hidastanut asian selvittämistä.