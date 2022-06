Yksi arkinen työkalu voisi auttaa vähentämään liikennekuolemia – "Ei haluta nähdä muita onnettomuuteen johtaneita seikkoja"

Liikenneonnettomuuksia tutkii Suomessa parisenkymmentä tutkijalautakuntaa, joissa on yhteensä noin 250 jäsentä. Tutkijoiden vastuulla on selvittää kuolemaan johtaneiden onnettomuuksien syitä ja löytää tekijät, joihin vaikuttamalla vastaavat tilanteet voidaan tulevaisuudessa välttää.

Vapaaehtoisvoimin toimivissa tutkijalautakunnissa on asiantuntijoita poliisista sekä lääketieteen, ajoneuvotekniikan, tienpidon ja käyttäytymistieteen aloilta.

Ylikomisario Mika Peltola on toiminut liikenneonnettomuuksien tutkijalautakunnan puheenjohtajana Varsinais-Suomessa jo 20 vuotta. Hänen päivätyötään on Lounais-Suomen poliisin liikennepoliisisektorin johtaminen. Lautakunnassa tehtävä onnettomuuksien tutkinta on erillään poliisin rikostutkinnasta, ja se suoritetaan onnettomuustutkinnan omien säädösten mukaan.