Kuolemaan johtaneet liikenneturmat hiljentävät myös kuljetusalan ammattilaiset – auton rakenne on haaste koko alalle: "Näitä tapauksia ei saisi olla lainkaan"

– Kun on kyse raskaasta liikenteestä, kuorma-autosta ja sen kohtaamisista kevyen liikenteen kanssa eli vaikka jalankulkijan kanssa, ongelmana on näkyvyys hytistä. Se on haaste ennen kaikkea autoteollisuudelle. Kaluston tulisi olla sellaista, joka pystyy vähentämään inhimillisen erehdyksen ja varoittamaan auton lähiympäristöstä, jos katseella ei pystytä näkemään, mitä ympärillä tapahtuu.

Tilanne voi viedä työkyvyn

Lehtosen mukaan tiedossa on tapauksia, joissa loukkaantumisilta välttynyt kuljetusalan ammattilainen on menettänyt työkykynsä traumaattisen onnettomuuden seurauksena.

– Siinä on kyse työterveydestä ja työkyvyn säilyttämisestä. On tapauksia, että työkyky on mennyt yhtälailla kuljettajalta, joka on säilynyt vammoitta tämmöisestä tilanteesta.