Harri on tehnyt vapaaehtoistyötä liikenneonnettomuuspaikoilla jo 40 vuotta – jos hän saisi päättää, asennettaisiin kaikkiin autoihin yksi varuste

Eri puolilla Suomea toimii 20 tutkijalautakuntaa, joissa on kaikkiaan noin 300 jäsentä. He ovat vapaaehtoisia, jotka tutkivat onnettomuuksia oman työnsä ohella. Heillä on oikeus suorittaa tutkimuksia ja tarkastaa ajoneuvoja onnettomuuspaikalla sekä saada tietoja viranomaisilta onnettomuuden taustojen selvittämiseksi.