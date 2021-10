Onnettomuustutkija Tapio varoittaa autoilijoita: Harmittoman näköinen "lärpykkä" liitetty ainakin kahteen kuolonkolariin tänä vuonna

Destian johtava asiantuntija ja Onnettomuustietoinstituutti OTI:n liikenneonnettomuuksien tutkija Tapio Heiskanen kertoo Facebook-tilillään julkaisemassaan kirjoituksessa huolta herättävästä "apuvälineestä", jollaisia hän on työnsä puolesta kohdannut jo kahdesti äärimmäisen ikävässä yhteydessä.

Kyseessä on autoon asennettava muoviosa, joka voi pahimmassa tapauksessa viedä hengen sitä käyttävältä.

Heiskasen mukaan alla olevan kuvan lärpykkä on peräisin autosta, jolla oli ajettu kuolemaan johtanut kolari. Kyse ei myöskään ollut ainutlaatuisesta löydöksestä, vaan jo toisesta pelkästään tälle vuodelle.

Heiskanen kertoo MTV Uutisille, että koska kyseisten onnettomuuksien tutkinta on vielä kesken, ei hän voi ottaa niihin kantaa sen tarkemmin. Autoihin tulleiden muiden vaurioiden perusteella vaikutti hänestä kuitenkin siltä, että kummassakin tapauksessa autoista olisi noustu ulos omin jaloin, jos turvavyöt vain olisivat olleet kiinni.

Tilanne on alan ammattilaisesta ymmärrettävästi turhauttava.

– Turvavyön pois jättämällä nollaat kaikki ne miljardiluokan investoinnit, joita autoteollisuus on sinua varten vuosien aikana kehittänyt, hän kirjoittaa Facebookissa.

Tuttu kapistus ammattiliikenteen puolelta

Tällaisten apuvälineiden käyttö on Heiskasen mukaan yleistyvä ilmiö siviililiikenteessä. Hän kuitenkin korostaa otannan olevan toistaiseksi pieni.

Hän muistuttaa, että Suomessa kaatuu keskimäärin yksi raskas ajoneuvo per päivä.

Vertaa espanjalaisiin turvavyöpaitoihin

– On kuitenkin hyvä muistaa meillä ja maailmalla, että turvavyötä kannattaa käyttää itseä ja läheisiä – ei poliisia tai lakia varten. Muutenhan turvavyön käyttö on parantunut vuosien varrella jatkuvasti ja suuntaus on sikäli hyvä. Aika poistaa todennäköisesti tämänkin lieveilmiön, Heiskanen toteaa toiveikkaana.