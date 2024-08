Koronatapaukset ovat nousussa, mutta taudinkuva on lieventynyt – "Vakava sairastuminen huomattavasti vähäisempää"

Taudinkuva on myös heikentynyt

Koronatapausten määrä on nyt kuitenkin hieman nousussa ja tilannetta seurataan. Viime viikkojen nousu näkyy Nyqvistin mukaan niin jätevesiseurannassa, laboratoriovarmennetuissa tapauksissa kuin sairaalahoidossa olevien koronapositiivisten potilaidenkin määrässä.

Nousu näkyy parhaiten jätevesiseurannassa

– Nykyisin valtaosa ihmisistä sairastaa taudin ilman testausta, tai he tekevät ehkä korkeintaan kotitestin, minkä tulokset eivät tallennu tilastoihin. Paras tapa arvioida tällaista väestötason esiintyvyyttä on juuri jätevesiseuranta, missä koronamäärän pientä kasvua on huomattu, sanoo Nyqvist.