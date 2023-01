Huomasitko muutoksia kuukautiskierrossasi pandemian aikana? Näistä asioista se voi johtua

Jo aiemmin on uutisoitu siitä, että koronarokote voi sekoittaa kuukautiskierron. Loppuvuodesta 2022 julkaistussa yhdysvaltalaistutkimuksessa kävi ilmi, että myös pandemian aiheuttama stressi on aiheuttanut muutoksia kohdullisten kuukautisiin, kertoo New York Post.