Norjalaistutkimus: Jopa puolet lievän koronan sairastaneista nuorista kärsii taudin oireista vielä puoli vuotta tartunnan jälkeen

– Jos pitkittynyttä koronaa todella esiintyy näin paljon, tämä on massiivinen globaali ongelma. Puhumme mahdollisesti sadasta miljoonasta ihmisestä, jotka kamppailevat näiden vaivojen kanssa, tutkimuksessa mukana ollut Haukelandin yliopistollisen sairaalan ylilääkäri Bjørn Blomberg kertoo Aftenposten-sanomalehdelle .

Yleisin oire: Haju- ja makuaistin menetys

Tulokset korostavat koronainfektion torjuntatoimien tärkeyttä, tutkijat huomauttavat. Sen sijaan heillä ei ole valmiita vastauksia siihen, miksi nuoret, lievän taudin sairastaneet kärsivät pitkittyneistä oireista. Teorioita kuitenkin on.

– Näyttää siltä, että voimakas immuunivaste infektioon on jollain tavalla yhteydessä long covidin esiintymiseen. Niillä, joilla on korkeampi vasta-ainepitoisuus heti akuutin infektion jälkeen, on suurempi riski kokea pitkäaikaisia oireita, Blomberg sanoo Aftenpostenille.