Lisää Epstein-materiaalia on julkaistu.

Yhdysvaltain edustajainhuoneen demokraatit julkaisivat perjantaina uutta materiaalia edesmenneen ja tuomitun seksuaalirikollisen Jeffrey Epsteinin kiinteistöstä.

Nyt julkaistun materiaalin joukossa oli 19 kuvaa, jotka ovat peräisin Epsteinin kuolinpesästä. Kuvissa esiintyy useita tunnettuja nimiä, mukaan lukien Yhdysvaltain presidentti Donald Trump.

Trump esiintyy kolmessa kuvassa: Yhdessä kuvassa Trump hymyilee useiden naisten kanssa. Toisessa kuvassa Trump seisoo Epsteinin vieressä, ja kolmannessa kuvassa hän istuu naisen kanssa vierekkäin.

Kuvissa näkyy myös Yhdysvaltain entinen presidentti Bill Clinton, entinen Trumpin neuvonantaja Steve Bannon, Microsoftin perustaja Bill Gates sekä entinen valtiovarainministeri Larry Summers.

Kuvissa näkyy myös seksileluja sekä 4,50 dollarin arvoinen "Trump-kondomi", jossa on Trumpin kasvot ja teksti isoin kirjaimin: "I'M HUUUGE!" eli vapaasti suomennettuna "OLEN VALTAVA".

Kuvat voit katsoa videolta jutun alusta.

Piikki Trumpin lihassa

Epstein-selkkaus on ollut pitkään piikki Trumpin lihassa ja ongelma, josta tämä ei tunnu pääsevän eroon, sillä Trumpilla oli aikoinaan läheiset välit Epsteiniin.

Trump on vastustanut sitkeästi Epsteiniin liittyvien asiakirjojen julkaisemista, mutta allekirjoitti marraskuussa lain, joka velvoittaa niiden julkaisemiseen.

Liikemiehenä toiminut Epstein tuomittiin vuonna 2008 alaikäisiin liittyvistä seksuaalirikoksista. Myöhemmin häntä syytettiin siitä, että hän olisi maksanut seksistä kymmenille alaikäisille tytöille vuosina 2002–2005.