Kongressin edustajainhuone ja senaatti hyväksyivät tutkinta-asiakirjoja koskevan lain käytännössä yksimielisesti tiistaina.
Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on allekirjoittanut lain, joka vaatii seksuaalirikoksista tuomittuun Jeffrey Epsteiniin liittyvien asiakirjojen julkaisemista. Trump kertoo asiasta Truth Social -viestipalvelussaan.
Trump oli aiemmin vastustanut materiaalin julkaisemista, kunnes hän viime viikonloppuna kehotti republikaaneja äänestämään julkaisemisen puolesta. Trumpin mukaan hänellä ei ole mitään salattavaa.
Epstein-selkkaus on ollut piikki hallinnon lihassa, sillä Trumpilla oli aikoinaan läheiset välit sittemmin edesmenneeseen Epsteiniin. Osa Trumpin vastustajista olikin syyttänyt Trumpia siitä, että hän oli pyrkinyt estämään asiakirjojen julkaisemisen omien väärinkäytöstensä peittelemiseksi.
Kongressin edustajainhuone ja senaatti hyväksyivät tutkinta-asiakirjoja koskevan lain käytännössä yksimielisesti tiistaina.
Suomen aikaa torstain vastaisena yönä julkaisemassaan Truth Social -päivityksessä Trump yritti sovittaa sankarin viittaa omaan niskaansa. Hänen mukaansa päätökset syntyivät kongressin ala- ja ylähuoneessa niin yksimielisesti, koska hän oli pyytänyt kummankin päätäntäelimen republikaanijohdolta, että lakiesitys hyväksyttäisiin.
Julkaisun laajuudesta ei varmuutta
Vielä on epäselvää miten suuri osa asiakirjoista julkaistaan. Ulkopoliittisen instituutin tutkija Maria Lindén on kertonut STT:lle, että oikeusministeriö voi esimerkiksi kieltäytyä julkistamasta käynnissä oleviin tutkintoihin liittyviä dokumentteja.