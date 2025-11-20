



Trump allekirjoitti Epstein-asiakirjojen julkaisemista vaativan lain – "Ei mitään salattavaa" 22:08 Katso koko haastattelu: Saadaanko Epstein-paperit pian julki ja mitä niissä voi olla, Maria Lindén? Julkaistu 6 minuuttia sitten MTV UUTISET – STT Kongressin edustajainhuone ja senaatti hyväksyivät tutkinta-asiakirjoja koskevan lain käytännössä yksimielisesti tiistaina. Yhdysvaltain presidentti Donald Trump on allekirjoittanut lain, joka vaatii seksuaalirikoksista tuomittuun Jeffrey Epsteiniin liittyvien asiakirjojen julkaisemista. Trump kertoo asiasta Truth Social -viestipalvelussaan. Trump oli aiemmin vastustanut materiaalin julkaisemista, kunnes hän viime viikonloppuna kehotti republikaaneja äänestämään julkaisemisen puolesta. Trumpin mukaan hänellä ei ole mitään salattavaa. Epstein-selkkaus on ollut piikki hallinnon lihassa, sillä Trumpilla oli aikoinaan läheiset välit sittemmin edesmenneeseen Epsteiniin. Osa Trumpin vastustajista olikin syyttänyt Trumpia siitä, että hän oli pyrkinyt estämään asiakirjojen julkaisemisen omien väärinkäytöstensä peittelemiseksi. Kongressin edustajainhuone ja senaatti hyväksyivät tutkinta-asiakirjoja koskevan lain käytännössä yksimielisesti tiistaina. Suomen aikaa torstain vastaisena yönä julkaisemassaan Truth Social -päivityksessä Trump yritti sovittaa sankarin viittaa omaan niskaansa. Hänen mukaansa päätökset syntyivät kongressin ala- ja ylähuoneessa niin yksimielisesti, koska hän oli pyytänyt kummankin päätäntäelimen republikaanijohdolta, että lakiesitys hyväksyttäisiin. Julkaisun laajuudesta ei varmuutta Vielä on epäselvää miten suuri osa asiakirjoista julkaistaan. Ulkopoliittisen instituutin tutkija Maria Lindén on kertonut STT:lle, että oikeusministeriö voi esimerkiksi kieltäytyä julkistamasta käynnissä oleviin tutkintoihin liittyviä dokumentteja.





Laki koskee lisäksi vain asiakirjoja, joita ei ole luokiteltu salaisiksi. Lindénin mukaan Trump on osoittanut aiemmin ajattelevansa, että voi itse julistaa dokumentteja salaisiksi oman mielensä mukaan.

– Jos oikeusministeriö julkistaa jotakin ja sanoo, että tässä on nyt kaikki, niin en keksi mikä olisi se vallan vahtikoira, jolla olisi pääsy niihin julkaisematta jääneisiin dokumentteihin, Lindén sanoo.

Sisäpiiriläiset ovatkin varoittaneet, että Trumpin hallinto saattaa sensuroida asiakirjoja tai viivästyttää niiden julkaisua, jotta kaikkein tulenarimmat yksityiskohdat saadaan pidettyä poissa julkisuudesta.

– Kun presidentti on allekirjoittanut lain, hänen on sovellettava sitä ja pantava se täytäntöön uskollisesti, sanoi senaatin vähemmistöjohtaja, demokraatti Chuck Schumer.

– Hän ei saa käyttää tekosyynä turhia tutkimuksia julkaistakseen joitakin Epsteinin asiakirjoja ja samalla piilottaakseen tarkoituksella muita, senaattori jatkoi.

Trump jatkoi demokraattien syyttelyä

Truth Social -päivityksessään Trump koitti maalata koko Epstein-skandaalista demokraattien ongelmaa. Trump sanoi Epsteinin olleen elinikäinen demokraatti ja lahjoittaneen tuhansia dollareita demokraattipoliitikoille.

Epstein oli Trumpin mukaan lisäksi läheisesti yhteydessä moniin tunnettuihin demokraattihahmoihin, joita Trump listasi päivityksessään erikseen nimeltä.

– Demokraatit ovat käyttäneet Epstein-kysymystä, joka vaikuttaa heihin paljon enemmän kuin republikaanipuolueeseen, yrittääkseen kääntää huomion pois upeista voitoistamme, Trump sanoi.

– Ehkä totuus näistä demokraateista ja heidän yhteyksistään Jeffrey Epsteiniin paljastuu pian, koska olen juuri allekirjoittanut lain Epstein-asiakirjojen julkaisemiseksi, hän jatkoi.

Viime viikolla edustajainhuone julkaisi jo kymmeniätuhansia Epsteiniä koskevia asiakirjoja, joissa Trump mainittiin ainakin toistatuhatta kertaa.

Edustajainhuoneen demokraatit olivat tätä ennen jo julkaisseet sähköposteja, jotka heidän mukaansa osoittavat, että Trump oli selvillä Epsteinin harjoittamasta hyväksikäytöstä.

Trump on toistuvasti kiistänyt kaiken osallisuutensa Epsteinin väärinkäytöksiin. Häntä ei ole syytetty oikeudessa mistään Epsteiniin tai tämän rikoskumppaniin, niin ikään seksuaalirikoksista tuomittuun Ghislaine Maxwelliin, liittyvästä.