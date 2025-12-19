Edustajainhuoneen demokraattijäsenet Robert Garcia ja Jamie Rask sanovat osittaisen julkaisemisen olevan vastoin liittovaltion lakia ja kertovat selvittävänsä kaikkia mahdollisia oikeudellisia keinoja tilanteen edessä, uutisoivat yhdysvaltalaismediat Axios ja Hill .

Chuck Schumer

Laki määrittelee, mitä saa jättää julkaisematta

Marraskuisen lain mukaan liittovaltion on julkaistava kopiot kaikista Epsteiniin liittyvistä ei-salaisista asiakirjoista, dokumenteista, viestinvaihdosta ja tutkintamateriaaleista, jotka ovat haettavissa ja ladattavissa ja jotka ovat oikeusministeriön ja FBI:n hallussa.