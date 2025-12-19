Lain mukaan Jeffrey Epsteiniin liittyvien materiaalien julkaisun takaraja on perjantai.
Yhdysvalloissa Jeffrey Epsteiniin liittyvien materiaalien julkaisu on venymässä laissa asetetusta takarajasta.
Viime kuussa hyväksytyn lain tarkoittamat materiaalit on lain mukaan julkaistava viimeistään perjantaina. Varaoikeusministeri Todd Blanche sanoi kuitenkin Fox Newsin haastattelussa perjantaina, että materiaaleja aiotaan julkaista paitsi samana päivänä, myös edelleen parin lähiviikon aikana.
Edustajainhuoneen demokraattijäsenet Robert Garcia ja Jamie Rask sanovat osittaisen julkaisemisen olevan vastoin liittovaltion lakia ja kertovat selvittävänsä kaikkia mahdollisia oikeudellisia keinoja tilanteen edessä, uutisoivat yhdysvaltalaismediat Axios ja Hill.
Lue myös: Lisää Epstein-kuvia julki – mukana muun muassa viestiketju tytön lähettämisestä "J:lle"
Myös senaatin vähemmistöjohtaja, demokraatti on tuominnut osittaisen julkaisun. Schumer painotti lausunnossaan, että hallinnolla on 30 päivää aikaa julkaista kaikki Epstein-materiaali, ei vain osaa siitä.