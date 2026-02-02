Epstein-asiakirjat paljastivat Sarah Fergusonin ja Jeffrey Epsteinin välistä viestinvaihtoa. Yhdessä sähköpostiviestissä Ferguson puhuu kyseenalaisesti tyttärestään prinsessa Eugeniesta.

Perjantaina julkaistuista Epstein-asiakirjoista käy ilmi, että Sarah Ferguson lähetti tuomitulle seksuaalirikolliselle Jeffrey Epsteinille kyseenalaisen sähköpostiviestin liittyen tyttäreensä prinsessa Eugenieen vuonna 2010. Asiasta uutisoi muun muassa People.

Asiakirjoista käy ilmi, että Epstein oli tiedustellut Fergusonilta sähköpostitse New Yorkin -reissusta.

– En ole vielä varma. Odotan juuri Eugenien palaavan panoviikonlopultaan!! Fergusonin Epsteinille lähettämässä sähköpostivastauksessa luki.

Viesti on lähetetty muutama päivä ennen Eugenien 20-vuotissyntymäpäivää. Mirrorin mukaan Eugenie oli ollut viettämässä viikonloppua tuolloisen poikaystävänsä, nykyisen puolisonsa Jack Brooksbankin kanssa.

Toisessa, niin ikään vuonna 2010 lähetetyssä sähköpostiviestissä Ferguson ylistää Epsteiniä vuolaasti. Viesti on lähetetty puoli vuotta sen jälkeen, kun seksuaalirikoksista tuomittu Epstein oli vapautunut vankilasta.

– Olet legenda. Minulla ei ole sanoja kuvailemaan rakkauttani ja kiitollisuuttani anteliaisuuttasi ja ystävällisyyttäsi kohtaan. Olen palveluksessasi. Mene naimisiin kanssani, Ferguson kirjoitti Epsteinille Daily Mailin mukaan.

Yhdysvaltain oikeusministeriö julkaisi perjantaina yli kolme miljoonaa sivua asiakirjoja, kuvia ja videoita edesmenneeseen Epsteiniin liittyvistä tutkimuksista.