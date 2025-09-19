Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Timo R. Stewart arvioi MTV:n Viiden jälkeen -ohjelmassa, että Yhdysvaltain päätös kaataa YK:n turvallisuusneuvoston tulitaukoaloite antaa Israelille tilaa jatkaa sotaa Gazassa. Hänen mukaansa myös Suomen hallituksella olisi nyt ollut paikka ottaa merkittävä diplomaattinen askel tunnustamalla Palestiina.

Yhdysvallat käytti jälleen veto-oikeuttaan YK:n turvallisuusneuvostossa ja esti päätöslauselman, jossa vaadittiin välitöntä tulitaukoa Gazaan ja panttivankien vapauttamista.

– Se on kauhean sääli. Israel haluaa hakea selkävoittoa Hamasista hinnalla millä hyvänsä. Yhdysvallat antaa heille tilaa tehdä sen, Stewart toteaa Viiden jälkeen -ohjelman haastattelussa.

YK:n käsittelyssä on maanantaina esitys Palestiinan valtion tunnustamisesta, jota Ranska ja Iso-Britannia ovat ilmoittaneet kannattavansa. Suomen linja on toistaiseksi auki.

– Kolme neljäsosaa maailman valtioista on jo tunnustanut Palestiinan. Nyt joukkoon liittyy todella merkittäviä Suomen kumppaneita Euroopasta. Jos me halutaan työskennellä kahden valtion mallin ja pysyvän rauhan eteen, nyt olisi ollut se hetki lähteä siihen mukaan. Toki [niin] myöhemminkin voi tehdä ja tästä huolimatta voi tehdä, mutta vähän me jäädään nyt syrjään siitä, Stewart arvioi.

Jos Suomi päättää tunnustaa Palestiinan myöhemmin, viesti jää Stewartin mukaan vaisummaksi.

– Se lähettää viestin, että me emme ole ihan tässä mukana. Tunnustaminen on vain yksi askel pitkässä prosessissa, mutta se ilmaisee tahdon, että halutaan todella edistää kahden valtion ratkaisua.

– Loppukädessä se tarkoittaa myös osapuolten painostamista siihen tarvittaessa, Stewart sanoo.

Siviilien asema

Stewartin mukaan Gazassa elävät siviilit ovat kestämättömässä asemassa.

– Siellä on kaksi miljoonaa siviiliä, jotka ovat kärsineet tosi paljon, tosi pitkään. Sinne tarvitaan ruokaa, lääkkeitä ja tämän sodan loppu.

Myös Israelin sisällä on erimielisyyksiä sodan jatkamisesta.

– Israelin hallitus haluaa jatkaa sotaa, mutta panttivankien perheet toivoisivat, että olisi sopimus, jossa panttivangit vapautuvat.