Palestiinan viranomaiset syyttävät Israelin joukkoja sotarikoksesta.

Julkisuuteen on tullut video, jossa Israelin joukot näyttävät ampuvan kaksi antautunutta palestiinalaista Länsirannalla.

Asiasta uutisoivan BBC:n mukaan tapaus sattui Israelin sotilasoperaation yhteydessä Jeninin kaupungissa.

Videolla kaksi palestiinalaista miestä tulee ulos rakennuksesta kädet ylös kohotettuina. Israelin joukot saartavat kaksikon. Tämän jälkeen kaksikko polvistuu maahan. Hetken kuluttua kaksikko palaa rakennukseen. Tämän jälkeen Israelin joukot ampuvat kummatkin kuoliaaksi.

Palestiinan viranomaiset syyttävät Israelin joukkoja sotarikoksesta. Palestiinalaisten mukaan kyseessä oli ”brutaali” teloitus.

Israelin armeijan mukaan kyseessä olivat terroristiverkostoon kytkeytyneet henkilöt. Armeija kertoo tutkivansa tapahtunutta.

