Ulkopoliittisen instituutin vanhempi tutkija Timo R. Stewart arvioi, että Israelin ja palestiinalaisten toimijoiden välisistä varsinaisista rauhanneuvotteluista ollaan vielä kaukana.

Israel ja palestiinalainen äärijärjestö Hamas ovat kertoneet ottavansa askelia Yhdysvaltain presidentti Donald Trumpin Gazan-rauhansuunnitelman toteuttamiseksi, mutta tilanne on yhä epävakaa.

Yhdysvallat on lisännyt painetta Gazassa. Stewartin mukaan parhaimmassa tapauksessa pian neuvoteltaisiin aseleposopimuksen yksityiskohdista ja Israel päästäisi humanitaarista apua taas alueelle.

Valtonen pitää Hamasin ilmoitusta erittäin positiivisena

Ulkoministeri Elina Valtonen (kok.) pitää erittäin positiivisena tietoa siitä, että palestiinalainen äärijärjestö Hamas olisi valmis etenemään Gazan rauhansuunnitelman mukaisesti.

Valtosesta olisi erinomaista, jos tilanne johtaisi tulitaukoon ja panttivankien vapauttamiseen. Tässä olisi edellytykset vaikka mihin, hän kuvailee tilannetta STT:lle.

Hamas on sanonut olevansa valmis vapauttamaan kaikki panttivangit osana rauhansuunnitelmaa Gazan sodan lopettamiseksi. Samalla se kertoi olevansa valmis aloittamaan keskustelut suunnitelman yksityiskohdista.